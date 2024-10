Alexander-Arnold não deve renovar contrato com o Liverpool para a próxima temporada - Paul Ellis / AFP

Publicado 07/10/2024 10:00

Rio - O Real Madrid terá que voltar ao mercado para buscar um substituto para o lateral-direito Carvajal, que sofreu uma grave lesão no joelho direito. Segundo a imprensa espanhola, o nome de Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, voltou a entrar no radar da diretoria do clube merengue.

Alexander-Arnold é um antigo desejo do Real Madrid. O jogador, de 26 anos, tem contrato com o Liverpool até junho de 2025 e não deve renovar, ficando livre para assinar pré-contrato com outro clube a partir da próxima janela de transferências, em janeiro. Porém, a lesão de Carvajal mudou os planos.

Se antes o Real Madrid planejava esperar o contrato de Alexander-Arnold se encerrar para contratá-lo sem custos, agora a diretoria merengue pretende abrir negociação com o Liverpool em janeiro. O jogador estava nos planos para a próxima temporada, assim como Alphonso Davies, do Bayern de Munique.

Nos últimos anos, o Real Madrid tem realizado movimentos precisos no mercado e conseguiu montar um time forte sem investir muito. Principal contratação da temporada, Kylian Mbappé chegou sem custos após o término do vínculo com o Paris Saint-Germain.

Carvajal, de 32 anos, sofreu uma grave lesão no joelho direito durante a vitória sobre o Villarreal por 2 a 0, no último sábado (5), pelo Campeonato Espanhol. O lateral-direito rompeu o ligamento cruzado anterior, o ligamento colateral externo e o tendão poplíteo.