Cléber Machado narrou finais do Campeonato Paulista na Record - Reprodução

Publicado 06/10/2024 22:22

Rio - O narrador Cléber Machado negou que já tenha acertado sua ida para a Record. Em comunicado divulgado pelo SBT, sua emissora atual, o locutor admitiu que recebeu proposta do canal paulista, mas que não assinou novo vínculo.

"Recebi uma proposta e comuniquei imediatamente ao SBT. Não há ainda nada firmado. E todas as partes envolvidas estão sabendo de todo o processo, de toda a negociação", afirmou Cléber Machado.

nome favorito da Record para comandar as transmissões do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista a partir de 2025. No último dia 27, a emissora fechou com os clubes da Liga Forte União (LFU) e poderá exibir 38 partidas do torneio nacional na TV aberta, uma a cada rodada. O ex-narrador da Globo é o. No último dia 27, a emissorae poderá exibir 38 partidas do torneio nacional na TV aberta, uma a cada rodada.

Pouco depois de deixar a Globo, Cléber chegou a assinar um acordo pontual com a Record para transmitir as finais do Campeonato Paulista de 2023. Meses depois, fechou um contrato fixo com o SBT.



Veja o comunicado do SBT:

O SBT informa que Cléber Machado tem contrato com a emissora até 2026 e não foi notificado oficialmente sobre a possível quebra contratual.

O narrador e apresentador informou ao SBT que está em conversa com outra emissora, mas que, neste momento, não existe nenhum acordo de transferência.

