Marquinhos Xavier é o técnico da seleção brasileira de futsalLeto Ribas/CBF

Publicado 06/10/2024 18:25

"(Trajetória) De muita inspiração, de muita transpiração. DNA nosso, do nosso país. Já falei sobre isso, repercutiu porque a gente tem ouvido tanta coisa ruim no nosso meio. A gente veio aqui para plantar palavras de otimismo, aproximar o nosso povo. Esse ano a gente foi campeão do Beach Soccer, hexacampeão. Somos hexacampeão no futsal", disse Marquinhos Xavier, à CazéTV.

"Vamos ajudar o futebol, com mais otimismo. Eu sei que eles também precisam fazer a parte deles, mas vamos ajudar, vamos voltar a ser um povo unido. Aqui fora as pessoas respeitam tanto a gente. Eu não sei porque esse ódio todo. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, mas o mais importante é que a gente siga unido. Isso foi a tônica dessas Seleção, que levou essa bandeira para o lugar mais alto do mundo novamente", completou.

A seleção brasileira foi hexacampeã mundial de futsal ao derrotar a Argentina por 2 a 1 na Humo Arena, em Tashkent, no Uzbequistão, neste domingo (5). O Brasil também conquistou o título nas edições de 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012.