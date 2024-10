Jogadores do Brasil posam para foto antes do jogo diante da Argentina - Leto Ribas/CBF

Publicado 06/10/2024 13:53 | Atualizado 06/10/2024 14:56

Uzbequistão - O Brasil é hexacampeão da Copa do Mundo de Futsal. O título veio com a vitória sobre a Argentina por 2 a 1, neste domingo (6), pela grande final do torneio. Ferrão e Rafa Santos anotaram os gols da Seleção. Na reta final, Rosa descontou para a Albiceleste. O grande destaque do triunfo brasileiro foi o goleiro Willian, que teve uma atuação de gala na Humo Arena, em Tashkent, no Uzbequistão.

A Seleção foi campeã também em 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012. Já a Argentina conquistou a Copa do Mundo de Futsal apenas um vez, na edição 2016.

Como foi a final?

O primeiro tempo foi animado. O jogo começou lá e cá com muita movimentação das duas equipes, e o Brasil aproveitou um lance de bola parada para abrir o placar. Numa cobrança de falta pelo lado esquerdo, Marcênio bateu cruzado para Ferrão, que empurrou para o fundo das redes.

A Argentina tentou reagir, mas parou em Willian. O goleiro da seleção brasileira estava inspirado e fez um primeiro tempo perfeito, vibrando a cada defesa.

Pouco depois do técnico Marquinhos Xavier parar o jogo, o Brasil chegou ao segundo gol. Felipe Valério foi acionado pelo lado esquerdo e finalizou forte. O goleiro espalmou, mas a bola rebateu em Rafa Santos e entrou.

No segundo tempo, o Brasil atacou menos e viu a Argentina ir para cima. A pressão foi grande e ficou ainda maior quando a Albiceleste colocou o goleiro linha.

Assim, na reta final, os argentinos diminuíram com Rosa, mas foi só. A força do sistema defensivo da Seleção e a atuação de gala do goleiro Willian prevaleceram, e o Brasil sagrou-se hexacampeão do mundo no futsal.