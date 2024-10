Lance do jogo entre Chelsea e Nottingham Forest - Benjamin Cremel / AFP

Lance do jogo entre Chelsea e Nottingham Forest

Inglaterra - Após três vitórias seguidas no Campeonato Inglês, o Chelsea só empatou em 1 a 1 com Nottingham Forest neste domingo em Stamford Bridge e viu alguns de seus rivais abrirem vantagem no topo da tabela.

O Chelsea tem agora 14 pontos, contra 18 do Liverpool e 17 de Manchester City e Arsenal. O time havia iniciado a sétima rodada dois pontos atrás do líder do Inglês e com apenas um atrás de City e Arsenal. O Nottingham Forest tem 10 pontos.

Com 13 gols nos últimos três confrontos, o time de Londres acumulou finalizações contra o Nottingham Forest, mas não conseguiu a vitória mesmo com um jogador a mais por cerca de 25 minutos. James Ward-Prowse, do Nottingham Forest, foi expulso aos 33 minutos do segundo tempo após colocar a mão na bola para evitar um ataque do Chelsea. Ele já havia tomado um cartão amarelo no primeiro tempo e precisou parar a jogada após falhar no domínio de bola no meio campo.

Além do tempo regulamentar, os visitantes precisaram segurar o placar por mais de 15 minutos de acréscimo. Neste período, Sanchez, goleiro do Chelsea, e Sels, do Forest, fizeram defesas importantes para garantir um ponto para seus times. O final do jogo também foi marcado por uma confusão entre os jogadores após uma entrada de Nico Williams em Cucurella, do Chelsea.

Após um primeiro tempo sem gols, a segunda etapa começou movimentada. Aos 4 minutos, Milenkovic desviou a bola na cobrança de falta de James Ward-Prowse, e Chris Wood tocou para fazer seu quarto gol no campeonato. Oito minutos depois, Madueke também chegou ao seu quarto gol no Inglês ao finalizar dentro da área.

O Chelsea tenta retomar sua sequência vitoriosa no Inglês no dia 20 de outubro, quando disputa o clássico com o Liverpool em Anfield. No dia seguinte, o Nottingham Forest recebe o Crystal Palace.

Manchester United e Aston Villa empatam sem gols

A série sem vitórias do Manchester United se estendeu para cinco jogos depois do empate em 0 a 0 com o Aston Villa neste domingo. A situação do técnico Erik ten Hag é delicada antes da pausa nos campeonatos pela Data Fifa.

Ten Hag já estava sob enorme pressão, com o time de Manchester tendo perdido três de seus seis primeiros jogos no Inglês e a direção do clube dizendo que já não confiava no trabalho do técnico holandês.

O Manchester United está 14ª colocação, com apenas 8 pontos, e o Aston Villa perdeu a chance de entrar no top 4 e tem 14 pontos, na quinta posição. O United volta a jogar no dia 19 de outubro contra o Brentford, no Old Trafford. O Aston Villa enfrenta, no mesmo dia, o Fulham, no estádio do adversário.