LeBron James atuou pela primeira vez ao lado do filho Bronny - AFP

LeBron James atuou pela primeira vez ao lado do filho BronnyAFP

Publicado 07/10/2024 09:00 | Atualizado 07/10/2024 10:01

Rio - LeBron James escreveu mais um grande capítulo do seu legado no basquete. O astro, de 39 anos, atuou pela primeira vez ao lado do filho Bronny James durante a pré-temporada da NBA, neste domingo (6), em Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Foi a primeira vez que pai e filho jogaram juntos na história da liga.

"Ainda estou tentando me acostumar um pouco com isso. Mas é muito legal para nós dois e para a nossa família. Para um pai, significa muito. Para alguém que não teve isso quando cresceu, poder ter essa influência nos seus filhos, ter momentos juntos e, no fim, trabalhar, é uma das grandes coisas que um pai pode querer", disse LeBron James.

O Los Angeles Lakers foi derrotado pelo Phoenix Suns por 118 a 114. LeBron James atuou por 16 minutos e anotou 19 pontos, 5 rebotes, 4 assistências e 2 tocos. Bronny, por sua vez, atuou em 13 minutos e não pontuou. Pai e filho atuaram juntos por quatro minutos durante o segundo quarto da partida.

Bronny foi a 55ª escolha do Los Angeles Lakers no último recrutamento da NBA, sendo selecionado apenas na segunda rodada. O jovem, de 19 anos, participou da competição de verão dos calouros com a franquia. Para entrar na liga norte-americana, o filho de LeBron James precisou se recuperar de um ataque cardíaco sofrido no ano passado, durante treinamento na universidade.