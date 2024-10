Johan Neeskens foi jogador de destaque na seleção da Holanda, no Ajax e no Barcelona - Cesar Rangel/ AFP

Publicado 07/10/2024 12:05 | Atualizado 07/10/2024 12:23

O futebol holandês está de luto com a morte de Johan Neeskens, de 73 anos. Lenda do país, o ex-jogador que fez parte da histórica Laranja Mecânica, também conhecida como Carrossel Holandês, morreu na noite de domingo (6).



A federação holandesa comunicou a perda nesta segunda (7), mas não informou a causa da morte. Neeskens era embaixador da entidade e estava na Argélia, onde participava de um projeto social.



Quem foi Neeskens



Um dos maiores nomes do futebol holandês, o ex-atacante jogou com Cruyff e era um dos destaques da famosa seleção vice-campeã da Copa de 1974, que encantou o mundo com o seu futebol total, onde os jogadores não guardavam posição e estavam em constante movimentação em campo.



Multicampeão por Ajax e Barcelona, Neeskens balançou redes na vitória sobre o Braisl por 2 a 0 e também marcou, de pênalti, para a Holanda na final perdida por 2 a 1 para a Alemanha. Ele foi vice-artilheiro naquela Copa, com cinco gols.



Muito técnico, ele era comparado com Cruyff e chegou a ser chamado de 'Johan II', já que os dois tinham o mesmo primeiro nome.



Foram 49 partidas pela seleção holandesa e 17 gols (sete de pênalti). Neeskens se aposentou em 1991 e virou treinador, chegando a comandar o Barcelona, mas a carreira não decolou.