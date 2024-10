Bia Haddad avançou para a segunda rodada do WTA 500 de Wuhan, na China - Jung Yeon-je / AFP

Publicado 07/10/2024 11:30 | Atualizado 07/10/2024 11:34

Rio - Bia Haddad estreou com vitória no WTA 500 de Wuhan, na China. A tenista brasileira venceu a norte-americana Madison Keys por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/2, na madrugada desta segunda-feira (7), e se aproximou do top 10 do ranking da WTA.

A vitória na estreia do WTA 500 de Wuhan foi a revanche de Bia Haddad contra Madison Keys, que havia derrotado a brasileira no WTA 1000 de Pequim, na segunda rodada. Com a vitória sobre a norte-americana, Bia avançou à segunda rodada do torneio.

Bia Haddad aguarda a vencedora do duelo entre a tcheca Marie Bouzkova e a russa Veronika Kudermetova, na madrugada desta terça-feira (8), em Wuhan, na China. Em caso de nova vitória, a brasileira pode garantir a vaga no top 10 do ranking da WTA.