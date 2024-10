Nathanne Magalhães foi eleita Musa da Copa do Mundo de 2022 - Divulgação

Nathanne Magalhães foi eleita Musa da Copa do Mundo de 2022 Divulgação

Publicado 07/10/2024 13:03

Eleita Musa da Copa do Mundo 2022, a modelo carioca Nathanne Magalhães vive a expectativa de receber convites para participar de concursos de beleza em 2025.



A beldade tem mais de 115 mil seguidores no Instagram e conta com um corpo escultural através de alguns procedimentos estéticos e muito treino.

Ela não partida de concursos desde a Copa de 2022, quando fez sucesso com um lindo ensaio sensual, no qual aparece pintada com a logo e as cores do torneio no Catar.



