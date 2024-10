Maccarena Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Internet

Maccarena Avalos é musa do OlimpiaReprodução / Internet

Publicado 04/10/2024 12:30

Rio - A musa do Olimpia, Maccarena Avalos, impressionou seus seguidores no Instagram. A beldade publicou uma imagem em que aparece vestindo apenas um biquíni vermelho. O ensaio sensual arrancou elogios dos seus fãs nas redes sociais.

fotogaleria

"Corpo perfeito", "Linda", "A cada dia mais quente", "Que mulher maravilhosa", "Casa comigo, meu amor", foram alguns dos comentários dos seus seguidores.

Macca Avalos, como é conhecida no Paraguai, tem mais de 160 mil seguidores no Instagram. Ela é musa e torcedora do Olimpia, principal clube do país, três vezes campeão da Libertadores.