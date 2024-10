Musa do Boca Juniors, Mica Spengler, - Reprodução / Instagram

Publicado 04/10/2024 09:00 | Atualizado 04/10/2024 10:16

Rio - A musa do Boca Juniors, Mica Spengler, fez a alegria dos seus fãs no Instagram ao publicar uma imagem em que aparece somente com um biquíni em San Miguel de Cuzimel, praia do México. Os seguidores da beldade comentaram em tom elogio.

"Aproveite bastante", "Que paraíso", "Cenário mais que perfeito", "Maravilhosa", "Roubou o brilho da paisagem", "Simplesmente perfeita", foram alguns dos comentários.

Mica Spengler é modelo e faz muito sucesso nas redes sociais. A beldade vende conteúdo adulto nas redes sociais e conta com mais de 124 mil seguidores no Instagram.