Sole Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Sole Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 03/10/2024 12:16

Rio - A musa do Olimpia, Sole Cardozo, levou seus fãs ao delírio ao publicar uma imagem em um motel paraguaio nas redes sociais. A beldade que conta com mais de 1,6 milhão de seguidores, recebeu vários comentários em seu perfil no Instagram, inclusive de Larissa Riquelme, musa da Copa do Mundo de 2010.

fotogaleria

"Você é maravilhosa", "Mais deusa que humana", "Que corpo maravilhoso", "Sempre a mais linda", "Que coisa incrível", foram alguns dos comentários feitos na conta da beldade.

Sole Cardozo, que trabalha como apresentadora de TV e rádio no Paraguai, além de ser modelo, faz publicidade para o motel em questão onde a foto foi tirada.



A beldade é musa do Olimpia, principal clube do Paraguai, que já conquistou a Libertadores em três oportunidades.