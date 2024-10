Cid Moreira morreu aos 97 anos - Reprodução/Globo

Publicado 03/10/2024 10:16

É difícil falar da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e não lembrar da famosa Jabulani. Diante da polêmica bola, que gerou reclamação de jogadores e goleiros, surgiu um bordão com a voz de Cid Moreira e que não saiu da boca dos brasileiros naquela época: "Jabulaaaaani".

O jornalista, que morreu nesta quinta-feira (3)

"Surpreendeu muito quando me pediram para gravar. Foi até difícil de gravar no meu cérebro essa palavra... Jubulani... Jabu... sei lá... Urubu (risos)... Jabulani. Fui informado que era a bola, eu não sabia. Disseram que era mais leve e que tinha um efeito especial", contou Cid Moreira, que era torcedor do Botafogo, ao Fantástico, em 2010.



Relembre a polêmica

Jabulani, na língua zulu, significa "celebrar". Entretanto, não foi bem aceita por quem estava no campo. A bola representava uma grande evolução tecnológica, por ser mais aerodinâmica, como afirmava a fabricante adidas.



Só que gerou muitas críticas por causa dos movimentos imprevisíveis que fazia. Era um terror para os goleiros, mas também para atacantes que precisavam dosar a força nos chutes para poderem acertar o gol.



O fato da primeira rodada daquela Copa ter um baixo número de gols aumentou a polêmica, com a Jabulani escolhida como grande vilã.