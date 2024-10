Endrick fez sua estreia pelo Real Madrid - AFP

Publicado 03/10/2024 08:32 | Atualizado 03/10/2024 08:33

Rio - Apesar da derrota para o Lille por 1 a 0, o atacante do Real Madrid, Endrick, de 18 anos, recebeu elogios do jornal espanhol "Marca", na sua estreia como titular. A forma física do brasileiro foi o ponto alto para a publicação.

''Endrick não dá uma bola por perdida. É uma fera fisicamente. Cada vez que tromba com alguém, derruba a pessoa. Baixinho, mas 'valentão', é o que diziam quando ele ia para a escola. Ele é pura potência! Me lembra o Dash Kappei (personagem de um mangá) pelo senso de espetáculo e pela energia incontrolável em campo'', escreveu o veículo.



Pela Liga dos Campeões, o atual vencedor da competição, acabou perdendo fora de casa para a equipe francesa. Endrick teve sua estreia como titular e também recebeu elogios do "AS".



"Sem fazer uma pausa, por pura velocidade, deixou toda a defesa francesa para trás para acabar atirando no corpo de Chevalier", elogiou a publicação espanhol após um jogada do brasileiro.