Eder Militão foi substituído no segundo tempo da derrota do Real Madrid diante do Lille, pela Liga dos Campeões - Francois Lo Presti / AFP

Eder Militão foi substituído no segundo tempo da derrota do Real Madrid diante do Lille, pela Liga dos CampeõesFrancois Lo Presti / AFP

Publicado 02/10/2024 19:02 | Atualizado 02/10/2024 19:03

O zagueiro Eder Militão sentiu um incômodo na coxa esquerda e deixou o campo durante o segundo tempo na Rio - A seleção brasileira pode ter mais um problema para os próximos compromissos nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.e deixou o campo durante o segundo tempo na derrota do Real Madrid, da Espanha, diante do Lille, da França, por 1 a 0 , nesta quarta-feira (2), pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Eder Militão foi substituído aos 12 minutos do segundo tempo. O zagueiro iniciou tratamento com gelo no banco de reservas. Entretanto, o brasileiro parecia caminhar normalmente e o incômodo teria sido fruto de uma pancada. O jogador será reavaliado nos próximos dias e pode ser poupado do jogo contra o Villarreal, sábado (5), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

Outro problema para o técnico Dorival Júnior pode ser Rodrygo. O atacante sofreu uma pancada nas costas durante o empate por 1 a 1 no clássico contra o Atlético de Madrid, no último domingo (29), pelo Campeonato Espanhol, e foi poupado da partida contra o Lille. O Real Madrid garante que o jogador está recuperado, mas foi poupado para tê-lo em perfeitas condições no próximo jogo.



A manutenção dos dois jogadores do Real Madrid na convocação vai depender do aval dos espanhóis. Já o zagueiro Bremer, da Juventus, da Itália, deve ser cortado. O jogador deixou o campo chorando após sofrer uma lesão no joelho durante a partida da Liga dos Campeões e passará por exames nos próximos dias para saber a gravidade da lesão.