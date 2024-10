Ao lado de De Bruyne, Lukaku desponta como o principal nome da seleção belga no início da Eurocopa - AFP

Publicado 02/10/2024 17:23 | Atualizado 02/10/2024 18:17

A Bélgica terá dois desfalques de peso para a próxima Data Fifa, em outubro. Segundo o jornal "Le Soir", Kevin de Bruyne e Romelu Lukaku não jogarão pela seleção devido à desavença com o técnico Domenico Tedesco.



Outro jogador da "geração de ouro" do país, que tirou uma pausa da seleção, foi Courtois. O goleiro também teve problemas com o Tedesco. De acordo com a publicação, os atletas não largaram de forma definitiva e podem jogar a Copa do Mundo de 2026.

Em setembro, De Bruyne já escancarava insatisfação com o desempenho da equipe na Liga das Nações. Após a derrota para a França, por 2 a 0, no dia 9 de setembro o jogador criticou colegas e o estilo de jogo adotado por Tedesco, e comparou o momento com a geração que brilhou em 2018, na Rússia, com o terceiro lugar.