Bremer recebe atendimento no gramado no início da partida na AlemanhaRonny Hartmann / AFP

Publicado 02/10/2024 17:43

O defensor, inclusive, contou com ajuda dos médicos para deixar o campo. Sendo assim, vira dúvida para o Brasil antes dos jogos contra Chile e Peru, nos dias 10 e 15 de outubro, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.



Bremer é um dos destaques do clube italiano nesta temporada. Até aqui, entrou em campo sete vezes e é titular absoluto no setor defensivo do técnico Thiago Motta.

Além do camisa 3 da Velha Senhora, Éder Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Marquinhos, do PSG, foram chamados por Dorival Júnior. Caso de fato não tenha condições de estar com a Seleção na data Fifa, o técnico precisará convocar um substituto.