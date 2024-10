Sheena Barthory teve uma de suas próteses de silicone estouradas durante um treinamento - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 02/10/2024 17:37

A lutadora húngara Sheena Bathory, que compete em MMA e Power Slap (campeonato de tapa no rosto) - revelou que seus implantes mamários tiveram que ser removidos após um rompimento durante o treinamento.

O 'Furacão Húngaro', como a atleta de 32 anos é conhecida, que vem de uma família de atletas de judô e venceu todas as três competições de Power Slap que participou. Ela também competiu como fisiculturista, lutadora e em artes marciais mistas. Mas no fim de setembro, Barthory sentiu uma dor muito forte nos seios após um treino.



Depois que vários especialistas não conseguiram diagnosticar o problema, Barthory foi aconselhada a inspecionar seus implantes.



Ela não sentiu nenhuma dor, mas exames de ressonância magnética mostraram que um dos seios dela havia estourado. "Recebemos o resultado e o (implante) direito estava completamente rompido", disse Bathory ao TMZ .



"No dia seguinte (os médicos) os retiraram imediatamente. Então, atualmente estou sem seios. Estou bem chapada e uns quilos mais magra", disse a lutadora ao site 'TMZ'.



Bathory foi forçada a cancelar uma série de lutas, mas espera voltar à ação ainda este ano, apesar de ter feito recentemente um lifting de bumbum ao melhor estilo brasileiro.



"Depois que estiver me sentindo 100% bem, precisarei de um treinamento de quatro semanas e então estarei pronta para competir", completou.