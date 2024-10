Von Miller, do Buffalo Bills, é acusado de agredir namorada grávida - Bryan M. Bennett / AFP

Von Miller, do Buffalo Bills, é acusado de agredir namorada grávidaBryan M. Bennett / AFP

Publicado 02/10/2024 15:12

Rio - O defensor Von Miller, do Buffalo Bills, foi suspenso por quatro jogos pela NFL após violar a política de conduta pessoal da liga de futebol americano. O jogador, de 35 anos, é acusado de agredir a namorada grávida, em novembro do ano passado, em Dallas.

Na época, Von Miller negou as acusações. Segundo os relatos, o defensor teria estrangulado a namorada duas vezes durante uma discussão, além de arrancar uma parte dos seus cabelos. Posteriormente, ela negou que houve agressão.

O caso foi encerrado sem denúncia, mas a NFL continuou investigando. Na conclusão da liga, houve uma violação da política de conduta pessoal. Não é a primeira vez que Von Miller é acusado de agressão. Em 2021, também foi investigado por violência doméstica.

Von Miller jogou todos os jogos do Buffalo Bills na temporada. O time de Nova Iorque lidera a AFC Leste com três vitórias e uma derrota. Miller será desfalque contra o Houston Texans, New York Jets, Tennessee Titans e Seattle Seahawks, e volta a ficar à disposição contra o Miami Dolphins, dia 3 de novembro.