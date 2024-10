Dyego marcou os gols da virada do Brasil sobre a Ucrânia na semifinal do Mundial de Futsal - Leto Ribas / CBF

Publicado 02/10/2024 14:32

Rio - O Brasil é finalista da Copa do Mundo de Futsal. Em jogo duro e com emoção até o último minuto, a seleção brasileira venceu a Ucrânia por 3 a 2, de virada, nesta quarta-feira (2), no Uzbequistão. Dyego, duas vezes, e um contra, garantiram os brasileiros na decisão.

O primeiro tempo foi equilibrado. O jogo começou com cada equipe acertando uma bola na trave. O Brasil chegou a abrir o placar com Lino, mas a arbitragem viu falta no goleiro Sukhov. No fim, a Ucrânia saiu na frente com Cherniavskyi, pouco após o capitão Shoturma deixar o jogo lesionado.

Na etapa final, o Brasil conseguiu uma virada relâmpago com dois gols em dois minutos. Dyego marcou, mas a arbitragem deu contra para o jogador ucraniano. O camisa 7, no entanto, marcou outra vez para garantir a vantagem brasileira.

Apesar da virada, o Brasil vacilou numa saída de bola e entregou o empate para os ucranianos. O jogo permaneceu equilibrado até o fim, mas a Ucrânia atingiu o limite de faltas e colocou o Brasil no tiro livre direto. Dyego aproveitou e fez o gol da vitória.

O Brasil encara França ou Argentina na decisão, no próximo domingo (6), às 12h (de Brasília). O adversário será definido nesta quinta-feira (3), no mesmo horário.