Bruno Lage é o principal alvo do Botafogo para o comando técnico - Divulgação/Benfica

Publicado 02/10/2024 21:44 | Atualizado 02/10/2024 21:53

Demitido pelo Botafogo em agosto de 2023, o técnico Bruno Lage voltou a exercer a função e por um velho conhecido de sua carreira. Em sua segunda passagem pelo Benfica, o português venceu todas as cinco partidas e já dá indícios do seu estilo ofensivo e goleador. São 18 gols marcados e apenas três sofridos.

O treinador de 48 anos estava livre no mercado e se juntou à equipe em setembro, após demissão de Roger Schmidt. Ele já passou por todas as categorias de base do clube, pelo time B, e conquistou o campeonato português na temporada 2018/2019.

Nesta quarta-feira (2), o Benfica goleou o Atlético de Madrid por 4 a 0, no Estádio da Luz, e assumiu a terceira colocação na Liga dos Campeões. Na primeira rodada, a equipe de Bruno Lage venceu o Estrela Vermelha por 2 a 1, fora de casa. O treinador comentou sobre a vitória contra o Atlético.

"Uma noite à Benfica, das antigas. Mérito total dos jogadores, que compreenderam a estratégia e o plano de jogo. Isso foi determinante. Foi a melhor versão de cada um. Fomos uma equipe", disse o comandante português.

Já na Liga de Portugal, o Benfica massacrou o Gil Vicente pelo placar de 5 a 1, na oitava rodada do campeonato. Diferente da Liga dos Campeões, Lage estreou na competição apenas na quinta rodada, contra o Santa Clara, e venceu por 4 a 1, em casa, além da vitória sobre o Boavista, por 3 a 0, fora de casa.

Os comandados do técnico português entram em campo novamente no domingo (6), contra o Nacional, às 14h (Brasília) e na Liga dos Campeões, no dia 23 de outubro, contra o Feyenoord, ás 16h no Estádio da Luz.