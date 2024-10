Jonathan David, ao centro, do Lille, fez o único gol da vitória sobre o Real Madrid - Sameer Al-Doumy / AFP

No tempo em que esteve em campo, ele teve duas chances de balançar a rede. Na primeira, em arrancada da direita, o camisa 16 escapou de seu marcador, entrou na área inimiga mas chutou em cima do goleiro, aos 18 minutos.



A segunda oportunidade veio no fim da etapa inicial. Vini Jr perdeu a dividida para o goleiro e a sobra ficou com Endrick. Ele bateu de esquerda e pelo alto, mas a bola teve desvio do defensor e foi para fora.



Para esse jogo, Ancelotti deixou Rodrygo e Mbappé no banco e escalou Vini Jr e Endrick aberto pelas pontas. Sem um homem de área fixo, Bellingham ficou com a missão de vir de trás.



Apesar de enfrentar uma das equipes mais poderosas do planeta, o Lille não abdicou do direito de atacar e deu preocupação à defesa espanhola. Zhegrova teve a chance de fazer 1 a 0 em duas oportunidades seguidas, mas parou em Lunin.



No entanto, faltando poucos minutos para acabar o primeiro tempo, o time da casa acabou inaugurando o placar de pênalti. Em cobrança de falta, Camavinga colocou a mão na bola. Jonathan David foi para a cobrança, deslocou o goleiro e fez 1 a 0 aos 45.



Neuer falha, e Bayern perde

Vindo de uma goleada de 9 a 2 sobre o Dínamo Zagreb na estreia, o Bayern de Munique visitou o Aston Villa e acabou sendo surpreendido. Com um gol de Jhon Durán no segundo tempo, os ingleses selaram segunda vitória em dois jogos na Liga dos Campeões.



O primeiro tempo foi marcado pelo domínio do Aston Villa que chegou a ter um gol anulado de Paul Torres. Somente a partir da metade do primeiro tempo é que o Bayern conseguiu encaixar a marcação para equilibrar as ações.



Na etapa final, o panorama não mudou e o Aston Villa continuou mais perto da vitória. Aos 33 minutos, veio o único gol do jogo. Jhon Durán percebeu Neuer mal posicionado e bateu por cima, encobrindo o goleiro e sacramentando a vitória.

Liverpool vence a segunda



O time inglês manteve o aproveitamento de 100% na competição ao obter a segunda vitória nesta quarta-feira. O Liverpool derrotou o Bologna por 2 a 0 com gols de Mc Allister e Salah fazendo valer o mando de casa.



Apostando em uma estratégia ofensiva, o Liverpool não demorou a balançar as redes dos italianos. Com dez minutos de disputa, Mac Allister abriu o placar em belo chute dentro da área. O Bologna equilibrou as ações ainda na etapa inicial, mas falhou nas conclusões desperdiçando a chance do empate antes do intervalo.



No segundo tempo, o clube inglês usou a experiência para fazer o tempo passar e explorou os espaços deixados pelo rival. Foi dessa maneira que o time inglês definiu o triunfo. Aos 29 minutos, Salah aproveitou a oportunidade que teve e ampliou com um chute de dentro da área para fechar o jogo em 2 a 0.

Rodada



Mais quatro jogos completaram a rodada desta quarta-feira da Liga dos Campeões. O Benfica goleou o Atlético de Madrid por 4 a 0. Já o Dínamo de Zagreb ficou no empate de 2 a 2 com o Monaco. Em um jogo de cinco gols, a Juventus obteve um triunfo apertado de 3 a 2 sobre o RB Leipzig, enquanto o Brugge bateu o Sturm Graz por 1 a 0.