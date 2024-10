Endrick atuou por 57 minutos na partida entre Lille e Real Madrid - Sameer Al-Doumy / AFP

Endrick atuou por 57 minutos na partida entre Lille e Real MadridSameer Al-Doumy / AFP

Publicado 02/10/2024 19:31 | Atualizado 02/10/2024 19:37

França - Titular pela primeira vez no Real Madrid na derrota por 1 a 0 para o Lille, da França, na Liga dos Campeões, Endrick revelou conselhos do técnico Carlo Ancelotti antes do confronto. O brasileiro também celebrou a oportunidade e lamentou o resultado fora de casa.

Leia mais: Atlético de Madrid terá setores interditados após incidentes no clássico

"Agradeço por poder jogar desde o princípio. Infelizmente não saímos com a vitória, mas a cabeça já está no próximo jogo. A temporada é muito larga e temos que trabalhar para vencer cada vez mais", ponderou o atacante em entrevista à 'TNT Sports' após a partida.

"Ele (Ancelotti) sempre me chama para conversar e fala o quão importante é estar aqui. Quando soube que ia jogar, me pediu para que ficasse tranquilo e fizesse meu jogo. Fico feliz por treinar com ele, é um grande treinador", declarou.

Leia mais: Bremer se machuca e vira preocupação para a seleção brasileira

Endrick, que chegou à Espanha em julho deste ano, soma nove jogos, dois gols e uma assistência pelo Real Madrid.

Confira outras respotas de Endrick

. Convocação para a Seleção: "Fico feliz por ter sido convocado. Temos vários jogadores excelentes, que foram agora pela primeira vez. Esperamos ajudar o Brasil e vamos buscar ganhar os dois jogos. É um sonho. Agradeço muito a Deus e é isso que quero para toda a minha carreira".

. Críticas e elogios nas redes: "Não vejo nada. Eu via bastante, mas o futebol é isso. Se faço um gol, sou exaltado. Se erro, todos te jogam lá embaixo. Já aconteceu comigo no Palmeiras e aprendi a não ver. Sempre que tem vídeos, clico no botão de 'não interessa'. Só sigo conselhos do meu treinador e dos meus companheiros. Isso me ajuda bastante. De quem vem de fora, nada me importa".