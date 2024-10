Bronny e LeBron James serão companheiros de equipe no Los Angeles Lakers - Kevork Djansezian / AFP

Publicado 02/10/2024

Rio - Bronny e LeBron James vão viver algo inédito na história da NBA. Pela primeira vez, pai e filho vão jogar juntos na mesma franquia. O principal desafio é conciliar a vida dentro e fora das quadras, além de não deixar que o trabalho interfira no ambiente familiar.

"Ele (Bronny) desce para comer, vai para o quarto, joga videogame. E eu estou lá embaixo com a minha esposa, assistindo a um filme. Não fazemos revisões diárias para falar de trabalho", disse LeBron James após ser questionado sobre a rotina com o filho.

LeBron James nunca escondeu o desejo de jogar ao lado do filho na NBA e terá a chance de realizar esse sonho na temporada 2024/25, que pode ser a última da sua carreira. Bronny também não esconde a alegria de jogar ao lado do pai e contou detalhes da relação dentro de quadra.

"Nós pressionamos um ao outro. Ele me incentiva, eu o incentivo. Estimulamos nossos companheiros de equipe e vice-versa. Então é um momento muito feliz, não só para mim, mas para nossa família. É incrível", disse o jovem, que contou que recusou as caronas do pai para os treinos.

"Definitivamente não venho de carona. Já é um pouco demais que estamos no mesmo grupo. Eu quero ficar o mais longe possível daquele cara", afirmou Bronny, em referência a diferença entre a postura de LeBron James como pai e como profissional.

Bronny foi a 55ª escolha do Los Angeles Lakers no último recrutamento da NBA, sendo selecionado apenas na segunda rodada. O jovem, de 19 anos, participou da competição de verão dos calouros com a franquia. Para entrar na liga norte-americana, o filho de LeBron James precisou se recuperar de um ataque cardíaco sofrido no ano passado, durante treinamento na universidade.