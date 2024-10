Técnico Aliou Cisse não resistiu à campanha decepcionante na Copa Africana de Nações deste ano - Jack Guez / AFP

Publicado 02/10/2024 14:19

A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) anunciou nesta quarta-feira (2) a demissão do técnico Aliou Cissé do comando da seleção do país a pedido do governo, insatisfeito com os resultados recentes e com sua baixa popularidade entre os torcedores.

A FSF informou em comunicado que recebeu uma carta da ministra dos Esportes de Senegal, Khady Diéne Gaye, pedindo a não renovação do contrato do treinador, que terminou em 31 de agosto.



Cissé era alvo de críticas desde a eliminação da seleção senegalesa nas oitavas de final da última Copa Africana de Nações (CAN), em janeiro deste ano, diante da anfitriã Costa do Marfim, posteriormente campeã.



A pressão sobre o treinador aumentou nas redes sociais depois do empate em 1 a 1 com Burkina Faso, em setembro, pelas Eliminatórias para a CAN-2025.



Uma "comissão técnica interina" vai comandar a equipe nos próximos jogos.



Aliou Cissé, de 48 anos, estava no cargo desde 2015. Sob seu comando, os 'Leões de Teranga' foram campeões da CAN em 2022, depois de disputarem a final continental em 2019.



O treinador também classificou a equipe para as duas últimas Copa do Mundo (Rússia-2018 e Catar-2022), depois de vários anos de ausência.