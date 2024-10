Embaixador de Miami na Copa do Mundo de 2026, Ronaldinho recebeu a chave da cidade - Divulgação

Embaixador de Miami na Copa do Mundo de 2026, Ronaldinho recebeu a chave da cidadeDivulgação

Publicado 02/10/2024 10:54

Ronaldinho Gaúcho tornou-se o embaixador da cidade estadunidense de Miami para a Copa do Mundo de 2026, em cerimônia que oficializou a nomeação na terça-feira (1). O torneio terá três países-sedes, com a maioria delas nos Estados Unidos e México e Canadá também recebendo jogos.



Durante o evento, o craque que conquistou o penta em 2022 recebeu uma das maiores honrarias: a chave da cidade, um gesto que celebra seu papel como embaixador.



Legado no futebol



Ao ser anunciado como embaixador, Ronaldinho expressou gratidão pelo reconhecimento. "É uma alegria muito grande ser o primeiro embaixador de Miami para a Copa de 2026. Tenho um carinho enorme por essa cidade, onde me sinto em casa. Estou muito feliz e honrado por ajudar a construir esse legado no esporte que eu mais amo", disse o ex-jogador.



A Copa do Mundo de 2026



Miami é uma das 11 cidades dos Estados Unidos que sediarão jogos. O torneio contará com 16 sedes no total, sendo três no México e duas no Canadá.



Diante das longas distâncias entre as cidades, a Fifa dividiu as partidas em três regiões: Costa Oeste, Central e Costa Leste, para facilitar a logística das equipes e torcedores.



A Copa do Mundo de 2026 será a primeira com 48 seleções. Com isso, a fase de grupos será composta por 12 chaves com quatro equipes.



Os dois melhores times de cada grupo, juntamente a oito melhores terceiros colocados, avançarão para a fase eliminatória.