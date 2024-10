Sede da CBF, no Rio de Janeiro - Divulgação / CBF

Publicado 02/10/2024 11:55

Rio - O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Rio de Janeiro condenou a CBF pagar uma indenização de R$ 60 mil a Luisa Rosa, ex-diretora de patrimônio da entidade, por "abalo psíquico". A entidade contestou a decisão do juiz substituto Leonardo Almeida Cavalcanti e vai recorrer.

O juiz substituto Leonardo Almeida Cavalcanti determinou o pagamento de uma indenização de R$ 60 mil. A entidade também deverá realizar um pagamento relativo a diferenças salariais, FGTS, 13º salário e horas extras, mas o valor não foi estipulado na sentença. Inicialmente, a ex-diretora pediu R$ 1,8 milhão.

Luisa Rosa foi a primeira diretora mulher da história da CBF, contratada em abril de 2022. Ela apresentou denúncia de assédio moral à Comissão de Ética, em junho de 2023, alegando ser vítima de comportamentos que ela considerava machistas na entidade. Ela foi demitida um mês depois e o caso foi arquivado.