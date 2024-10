Matheus Nunes de braços levantados - AFP

Matheus Nunes de braços levantadosAFP

Publicado 02/10/2024 09:30 | Atualizado 02/10/2024 09:31

Rio - O meia Matheus Nunes, de 26 anos, que defende o Manchester City, foi detido no começo de setembro, em Madri, acusado de ter roubado um celular de um homem, que teria tentado tirar uma foto sua em uma boate na capital espanhola. As informações são do jornal espanhol "El Mundo".

A situação teria ocorrido no começo de setembro. Matheus Nunes teria sido levado à delegacia para prestar depoimento e depois foi liberado. O jogador do Manchester City vai aguardar o julgamento em liberdade.



De acordo com os relatórios apontados pela publicação, Matheus Nunes teria pego o celular de um homem, de 58 anos, no banheiro da boate. Segundo testemunhas, a foto teria sido tirada, e o jogador, irritado, arrancou o celular da mão do homem. Em outra versão, uma pessoa encostou em Matheus Nunes no banheiro enquanto usava o celular, e o jogador tirou o objeto dele pensando que tinha sido fotografado.



Nascido no Rio de Janeiro, Matheus Nunes é naturalizado português. Ele estava em Madri na ocasião aproveitando folgas restantes após a data Fifa de setembro. Além do City, o meia defendeu o Estoril, o Sporting, ambos de Portugal, além do Wolverhampton.







