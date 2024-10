Michael Schumacher com a esposa Corinna na época em que era da Ferrari - Reprodução / Instagram

Michael Schumacher com a esposa Corinna na época em que era da FerrariReprodução / Instagram

Publicado 02/10/2024 08:30

Rio - Um dos maiores pilotos da história, o heptacampeão mundial da Fórmula-1, Michael Schumacher, de 55 anos, teria feito uma aparição pública no último sábado. De acordo com informações do jornal alemão "Bild", o ex-piloto compareceu ao casamento da filha mais velha, Gina-Maria, com Iain Bethke em uma cerimônia realizada na casa de campo da família em Maiorca, na Espanha.

Caso o fato realmente tenha acontecido, esta teria sido sua primeira aparição pública desde que sofreu o acidente em 2013 ao esquiar em Méribel, na França. De acordo com o jornal britânico "The Mirror", os celulares foram proibidos na entrada do evento, para que ninguém fizesse registros fotográficos ou vídeos.



A aparição de Michael pode sinalizar uma mudança de postura de sua esposa Corinna, que nos últimos 11 anos limitou severamente o acesso a seu marido. Um dos convidados à cerimônia seria o irmão de Michael e tio de Gina-Maria, Ralf Schumacher, que foi excluído do cotidiano do heptacampeão desde o acidente e é um dos maiores críticos da forma como Corinna vem lidando com a situação.



O alemão poderá se fazer presente em outro casamento em breve. A modelo dinamarquesa Laila Hasanovic, namorada do filho mais novo de Michael, Mick Schumacher, insinuou que estaria noiva do piloto reserva da Mercedes com um post nas redes sociais.