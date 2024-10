Diversas empresas de apostas eletrônicas que não pediram autorização para operar no país terão as atividades suspensas - Freepik

Publicado 02/10/2024 11:17

10 clubes das Séries A e B do Brasileirão.

O Ministério da Fazenda divulgou na noite de terça-feira (1) a lista de 199 marcas operadas por 95 empresas de bets autorizadas a continuar operando no Brasil. Fora desta lista estão patrocinadores de

A principal patrocinadora é a Esportes da Sorte, responsável pelo espaço master de Athletico-PR, Bahia, Ceará e Corinthians, além de colocar a marca no peito da camisa do Grêmio.



Outras quatro bets estampam o principal espaço nos uniformes de cinco clubes, sendo um da Série A e quatro da B: Stake (Juventude), Reals (Amazonas e Coritiba), Dafabet (Guarani) e Btvip (Sport).



As empresas de apostas estão em contato com o governo federal e entendem ter cumprido todos os requisitos para serem regularizadas. Caso não consigam entrar na lista dos aptos, devem sair do ar em 11 de outubro.

Nesse dia, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) bloqueará as bets irregulares. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, até 600 páginas terão o acesso derrubado.





A lista de bets regularizadas no Brasil



Betano

Superbet

Magicjackpot

Luckydays

ReidoPitaco

Pitaco

Sportingbet

Betboo

Caesar's

JogaBet

Betnacional

Mr. Jack Bet

Pagbet

KTO

Betsson

Galera Bet

EstrelaBet

SportyBet

Betfair

PokerStars

7 Games

Betao

R7

Novibet

SeguroBet

ijogo

fogo777

p9

9f

6r

bet.app

Bet365

Aposta Ganha

Brazino777

Betway

Jackpot City

Spin Palace

SeuBe

H2 Bet

Vbet

Vivaro

Casa de Apostas

Bet Sul

BetFast

Faz1bet

Tivobet

SupremaBet

MaximaBet

XPGames

Betesporte

Lance de Sorte

King Panda

Leo Vegas

Royal Panda

Betspeed

Sorte online

Lottoland

ArenaPlus

PixBet

FlaBet

BetdaSorte

Rio Jogos

LottoMaster

betagora

Playpix

Dupoc

Apostou

b1.bet

BRBET

Bet Gorillas

BateuBet

Bet Warrior

pimile

Sorte na Bet

Bet Fusion

Bandbet

vivasorte

Afun

Blaze

JonBet

Bet7k

Cassino Pix

Bet Vera

Cbet

Vertbet

Dashboard Fund

UPBETBR

9d

Wjcasino

Betmotion

Apostou Ganhou

Alfa.bet

MMABet

BR4Bet

GoldeBet

lotogreen

Bolsa de Aposta

Fullbet

BetBra

Pinnacle

MatchBook

Verdinha

betboom

BetFive

IO

B2X

JetBet

SorteBet

Pinbet

Aposta 1

Apostamax

InplayBet

GingaBet

QGBet

Bacana

Play Uzu

BetCopa

Aposta365

multibet

acelerabet

Play7

Zedocash

Bankbet

Amabet

BetFortuna

Fortuna Play

LampionsBet

Responsa

Joga Limpo

Odd Fair

Única Bet

Bicho no Pix

Claro Bet

FazoBetAí

oleybet

betpark

Meridianbet

NossaBet

Spin365

Mundifortuna

MetBet

EsportivaBet

MetGol 100%

Tropino

Anima Bet

Esporte 365

Bet Aki

Jogo de Ouro

GeralBet

Betinha

Zona de Jogo

ApostaOnline

OnlyBets

Logame

LogFlix

Liderbet

Bullsbet

Elisa.bet

Pagamentos.bet

Lotoaposta

Davbet

playbonds

Bet.bet

1xBetr.com

1xcassinos

Apuesta360

Rivalo

A247

Receba.com

Latinbet

Lumosbet

MC Games

MonteCarlosbet

MonteCarlos

Betmillion

ApostaTudo

Betsat

Zbet

Xbet

Kbet

PUSKÁS BET

Cibet

Big Win Free

GRXBet

BRX Gaming

Ricobet

Parimatch

Megaposta

Betex

Lanistar

Marjosports

Hanzbet

Chegou Bet





Bets aptas a operar apenas no estado do Paraná

pr.apostou.com

parana.bplay.com.br

pr.betplay.bet

pr.pixbet.com.br

nossabet.com.br

ma.embralote.com.br