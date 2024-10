Ídolo alemão, Michael Ballack com a namorada Sophia Schneiderhan: casal pediu privacidade - Reprodução de Instagram

Publicado 02/10/2024 09:44

O ex-jogador Michael Ballack viu seu nome envolvido em uma polêmica ao aparecer na Oktoberrfest, em Munique, com a namora Sophia Schneiderhan. Após especulações de que a influenciadora seria ex do filho morto aos 18 anos, o ídolo alemão decidiu se pronunciar publicamente para desmentir as informações e pedir respeito à sua privacidade.

Em um comunicado nas redes sociais, Ballack afirmou que sua relação com Sophia é antiga e não tem qualquer conexão com o filho. O ex-jogador demonstrou indignação com as especulações e anunciou que tomará medidas legais contra a disseminação de informações falsas.



A nova namorada de Ballack também se pronunciou sobre o assunto, reforçando a versão do ex-jogador e pedindo que a privacidade do casal seja respeitada.



A morte de Emilio Ballack, em 2021, causou grande comoção no mundo do futebol. O jovem de 18 anos sofreu em um trágico acidente de moto em Portugal, deixando amigos e familiares devastados.