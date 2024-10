Ainara Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Ainara Avalos é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 02/10/2024 12:40 | Atualizado 02/10/2024 12:40

Rio - A musa do Olimpia, Ainara Avalos, afirmou que os homens costumam ter medo de mulheres com muita personalidade. Na opinião dele, a maioria das pessoas do sexo masculino gostam de controlar suas parceiras e isso não acontece com mulheres com este perfil.

fotogaleria

"Os homens têm medo de ter uma mulher com muita personalidade porque sabem que não conseguirão controlá-la e isso os deixa loucos. Ser inteligente, sedutora, ousada e assim por diante é uma combinação perfeita, mas ao mesmo tempo perigosa para eles", disse em entrevista ao site paraguaio "Popular".

A beldade afirmou que se define como uma mulher com esse tipo de pensamento e que os homens têm dificuldade de controlá-la.



"Sei que sou um pouco dominante, admito que gosto quase sempre de estar no controle da relação, tenho uma personalidade forte. Muitos me dizem que tenho cara de anjo, mas que não sou fácil de controlar, e a verdade é que têm razão", concluiu.