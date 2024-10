Szczesny, de 34 anos, foi de goleiro aposentado a jogador do Barcelona em um mês - Reprodução de Instagram

Szczesny, de 34 anos, foi de goleiro aposentado a jogador do Barcelona em um mêsReprodução de Instagram

Publicado 02/10/2024 12:08

O Barcelona anunciou a contratação do polonês Wojciech Szczesny, ex-Juventus, para ocupar a vaga de Ter Stegen, que ficará afastado dos gramados por oito meses. O goleiro estava aposentado, mas aceitou contrato de uma temporada com o clube catalão.

Ajuda de Lewandowski

Ex-Juventus, Szczesny se aposentou há um mês, após a temporada 2023-24. Mas mudou de ideia ao receber o contato dos dirigentes do Barcelona, após indicação do companheiro de seleção polonesa e destaque do time, Robert Lewandowski.



"Eu estava preparado para encerrar minha carreira, mas esses primeiros dias aqui me fizeram sentir parte de uma família. É uma grande honra estar no Barcelona, um clube tão importante", declarou.



A chegada do goleiro de 34 anos ao Barcelona traz uma solução temporária para a ausência de Ter Stegen, que passou por uma cirurgia bem-sucedida após uma ruptura do tendão patelar do joelho direito. O polonês disputará posição com Iñaki Peña, reserva, de 25 anos.