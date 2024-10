Augusto Melo, atual presidente do Corinthians - Reprodução / TV Corinthians

Augusto Melo, atual presidente do CorinthiansReprodução / TV Corinthians

Publicado 02/10/2024 13:45

Rio - O presidente do Corinthians foi vítima de uma tentativa de roubo na manhã desta quarta-feira (2), em Copacabana, no Rio de Janeiro. Augusto Melo estava caminhando junto com um grupo de amigos, quando dois homens em uma moto tentaram arrancar a corrente de um dos seguranças.

O caso aconteceu em frente ao hotel em que a delegação do Corinthians está hospedada para o jogo contra o Flamengo. A corrente do segurança foi recuperada. O grupo de amigos de Augusto Melo tentou correr atrás dos criminosos, que conseguiram fugir sem efetuar o roubo.

Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Já a partida de volta será realizada no dia 20 de outubro, às 16h, na Neo Química Arena. O Timão, no entanto, ainda tenta recorrer no STJD contra a mudança da data.