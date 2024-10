Pep Guardiola em entrevista coletiva - AFP

Publicado 02/10/2024 15:32

Haaland marcou mais uma vez. O norueguês fez um dos gols da goleada do Manchester City sobre o Slovan Bratislava por 4 a 0, nesta terça-feira (1), pela segunda rodada da Liga dos Campeões, e depois foi poupado pelo técnico Pep Guardiola. O treinador dos Citizens justificou a substituição por conta de uma pancada sofrida no último sábado (28), contra o Newcastle, no Campeonato Inglês.

"Como técnico, eu fico mais seguro e mais feliz quando Erling (Haaland) está em campo. Então eu o mantenho em campo o tempo todo, mas ganhando de 3 a 0, com o jogo quase acabando e com essa quantidade de jogos que temos, tenho que cuidar dele", disse Pep Guardiola.

Haaland fez o terceiro gol dos Citizens na partida. Aos 12 minutos do segundo tempo, Rico Lewis achou o camisa 9 em profundidade, que passou sem marcação pela defesa, driblou o goleiro e balançou as redes. Pouco tempo depois, Guardiola o substituiu por James McAtee, que também deixou o seu na partida. Haaland fez o terceiro gol dos Citizens na partida. Aos 12 minutos do segundo tempo, Rico Lewis achou o camisa 9 em profundidade, que passou sem marcação pela defesa, driblou o goleiro e balançou as redes. Pouco tempo depois, Guardiola o substituiu por James McAtee, que também deixou o seu na partida.

"Ele sofreu uma grande pancada no jogo contra o Newcastle (no sábado), então é por isso. Depois do 3 a 0, um gol fantástico com passe do Rico (Lewis)... é melhor", explicou o treinador.