Dorival Júnior em convocação da Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Dorival Júnior em convocação da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 03/10/2024 09:23

Rio - Convocador por Dorival Júnior para os jogos da seleção brasileira contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias, neste mês, o zagueiro Bremer, de 27 anos, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele será cortado em breve pela CBF.

Bremer em jogo da Juventus AFP

Jogador da Juventus, o defensor se machucou na vitória da equipe italiana sobre o RB Leipzig por 3 a 2, pela Liga dos Campeões, na última quarta-feira. Bremer deverá passar por uma operação nos próximos dias.

Além dele, Éder Militão também corre risco de ser contado pela CBF. O zagueiro do Real Madrid sofreu um problema na coxa esquerda na derrota do Real Madrid para o Lille por 1 a 0, também neste quarta-feira, pela Liga dos Campeões.



Dorival convocou também para o setor: Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Marquinhos, do PSG. O Brasil precisa de duas vitórias para respirar nas Eliminatórias e aliviar a pressão sobre o treinador, após a campanha ruim na Copa América e a derrota no último jogo para o Paraguai, em Assunção.