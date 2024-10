Paola Ruiz Díaz é musa do Cerro - Reprodução / Instagram

Paola Ruiz Díaz é musa do CerroReprodução / Instagram

Publicado 03/10/2024 09:00

Rio - A musa do Cerro Porteño, Paola Ruiz Díaz, faz muito sucesso nas redes sociais. Ao abordar suas preferências em relação a um possível parceiro amoroso, a beldade não colocou a aparência como uma das prioridades.

fotogaleria

"Um homem para me conquistar deve ser principalmente uma pessoa leal e madura, com muito conhecimento, adoro homem com cultura", afirmou em entrevista ao site paraguaio "Extra".

Paola Ruiz Diaz faz muito sucesso nas redes sociais. A beldade tem mais de 500 mil seguidores no Instagram. Seu clube do coração é o Cerro Porteño, uma das principais equipes do seu país.