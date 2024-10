Eduardo em treino no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 04/10/2024 08:00 | Atualizado 04/10/2024 08:45

Rio - Perto de volta ao Botafogo após uma longa lesão, o meia Eduardo, de 34 anos, tem negociações com o clube carioca para renovar seu contrato, que se encerra em 2025. No entanto, o veterano também vem recebendo consultas do futebol saudita, onde atuou por muitos anos pelo Al-Hilal. As informações são do "Canal do Medeiros".

Eduardo é bem avaliado pela comissão técnica de Artur Jorge. O meia é considerado um atleta diferente, tanto no elenco alvinegro, quanto no futebol brasileiro. Antes da lesão, o jogador vinha sendo bastante utilizado pelo treinador, tanto como meia, tanto como atacante.



O veterano sofreu uma grave lesão na coxa direita, em julho, precisou passar por uma operação, e inicialmente a previsão era de que não voltasse mais em 2024. Porém, após um excelente trabalho de recuperação, Eduardo deve ficar à disposição de Artur Jorge depois da Data Fifa, que ocorre na próxima semana.



Eduardo chegou ao Botafogo no meio de 2022, sendo um dos primeiros reforços da era da SAF do clube carioca. No total, o meia entrou em campo em 89 jogos pelo Alvinegro com 23 gols marcados e 12 assistências.