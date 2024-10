André Balada defendeu a Cabofriense após encerrar a passagem pelo America em 2024 - Leo Borges / Cabofriense

André Balada defendeu a Cabofriense após encerrar a passagem pelo America em 2024Leo Borges / Cabofriense

Publicado 04/10/2024 11:54

Rio - Após defender America e Cabofriense na segunda divisão do Carioca nesta temporada, André Balada decidiu pendurar as chuteiras, em setembro. O ex-jogador, de 34 anos, teve passagens por clubes da elite do futebol brasileiro como Santos, Corinthians, Vasco, Atlético-MG, Grêmio e Sport, além da Seleção. Apesar do currículo, ele acredita que a fama com a noitada prejudicou a sua carreira.

"O André Balada é um personagem que criaram. É óbvio que eu gosto de sair, mas não tanto como pensam. Não sou alcoólatra, isso é o principal, porque as pessoas olham e falam (...) Você é um jogador de futebol com apelido de "balada", então, atrapalhou sim. Mas assim, de certo modo, não me incomodou não, porque quem me conhece sabe que não sou esse personagem e sabem quem eu sou", disse ao "ge".

André se aposentou pela Cabofriense, onde foi revelado. O último jogo da carreira foi na derrota para o Olaria por 2 a 0, pela terceira fase da Copa Rio, no dia 11 de setembro. Ele atuou os 90 minutos, mas passou em branco e não evitou a eliminação do time da sua cidade natal. Agora, ele trocou as chuteiras pela "cartola", e assumiu papel de gestor e dono de 66% do clube.

Em 2024, André foi contratado pelo America, do dono Romário, sob expectativa de liderar o time rumo a primeira divisão do futebol carioca. Porém, a campanha do Mecão deixou a desejar e a equipe sequer foi para a fase final. Após o fim do vínculo, retornou para a Cabofriense, onde tudo começou, para encerrar a carreira e iniciar a trajetória como gestor.