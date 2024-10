Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo - Thiago Ribeiro / AGIF

Publicado 04/10/2024 21:23

Rio - A Libra elegeu um novo Conselho de Gestão em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada nesta sexta-feira (4). Julio Casares, presidente do São Paulo, e Rodolfo Landim, do Flamengo, foram selecionados como representantes legais da entidade até dezembro de 2025 e irão conduzir os próximos passos do bloco por negociação de direitos econômicos do Campeonato Brasileiro.

"Fico muito honrado com essa escolha dos clubes, que demonstra mais uma vez que a Libra é um espaço democrático e de amplo debate. O importante agora é darmos sequência ao bom trabalho que foi feito até aqui. Ainda temos muitas questões para avançar nos próximos meses, sem nunca perder de vista a nossa missão principal, que é a criação de uma liga de clubes no Brasil", disse Casares.

Já Rodolfo Landim é uma figura importante no cenário para união dos clubes nesta empreitada com a Liga do Futebol Brasileiro. O mandatário rubro-negro destacou o progresso no projeto e como pretende seguir.

"Iniciamos este movimento de união dos clubes há quatro anos com um propósito, que é formar uma liga de clubes no Brasil. Vamos continuar caminhando com a Libra neste sentido. Fico grato pela escolha dos meus colegas. Tenho certeza que todos os integrantes do grupo seguirão trabalhando incansavelmente pela evolução do nosso futebol."

A AGE também discutiu situações de outras tratativas em curso. A Libra já fechou os direitos de transmissão nacionais para o ciclo 2025-2029 com o Grupo Globo.

A reunião contou com participação dos 12 clubes de Séries A e B que compõe: Atlético-MG, Bahia (B), Brusque (B), Flamengo, Grêmio, Guarani (B), Palmeiras, Paysandu (B), Red Bull Bragantino, Santos (B), São Paulo e Vitória.