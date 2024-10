Alex Telles, do Botafogo, foi convocado para a seleção brasileira - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 04/10/2024 19:56

Rio - O Botafogo teve mais um jogador convocado para a seleção brasileira. O lateral-esquerdo Alex Telles foi chamado pelo técnico Dorival Júnior nesta sexta-feira (4) para os jogos contra Chile, na próxima quinta-feira (10), em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O camisa 23 do Botafogo não escondeu a felicidade.

"O Pedro (Martins, diretor executivo) me chamou pra conversar e falou que eu tinha sido convocado. Fico triste pelo Arana porque é um grande amigo meu, mas também agora quero aproveitar essa oportunidade e estou muito feliz em voltar para a Seleção", disse.

Alex Telles, assim como falou em sua coletiva de apresentação, já via o Botafogo como uma grande porta devido aos holofotes em meio ao ótimo momento na temporada. A Amarelinha chamou novamente, e é hora de mostrar serviço.

"Eu sabia que isso podia ser uma consequência boa, jogando no Botafogo, em alto nível como o rapaziada está jogando. Eu sabia que as confinidades podiam vir novamente e isso é uma consequência do trabalho. Então eu estou muito feliz, agora é dar sequência no trabalho e desejar melhoras para o Arana de novo. Mas agora também é focar e poder fazer um bom trabalho lá."

Além de Telles, Luiz Henrique e Igor Jesus pela seleção brasileira, o Glorioso também cedeu Gatito Fernández ao Paraguai, Savarino para a seleção venezuelana, Thiago Almada para a da Argentina e novamente Bastos para a de Angola, totalizando sete convocações. Momento mágico no Nilton Santos.

"Cara, é muito bom ver que o Botafogo tem tantos jogadores na seleção, não só na brasileira, mas nas outras. Isso mostra a qualidade do plantel, do elenco, a qualidade também do clube em fazer um grande elenco e o trabalho dos jogadores. O Arthur está trazendo uma grande confiança aos jogadores. Isso passa para o campo e a gente tá fazendo um bom trabalho", finalizou.