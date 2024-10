Matheus Martins cobrou o pênalti que classificou o Botafogo na Libertadores - Miguel Schincariol / AFP

Publicado 04/10/2024 15:23 | Atualizado 04/10/2024 15:24

Rio - Matheus Martins chegou ao Botafogo há dois meses, mas já se mostra totalmente adaptado ao clube. Considerado um "12º jogador" do time de Artur Jorge, o atacante vem colecionando boas atuações e fez elogios ao estilo de jogo do Glorioso. Segundo ele, a forma do Alvinegro atuar é parecida com a de times da Europa, onde ele defendeu a Udinese, da Itália, e o Watford, da Inglaterra, antes de chegar ao time carioca.

"Parecido com o da Europa, a forma de jogar, de pressionar, de jogar de forma intensa nos 90 minutos, desde o time que começa, até o que entra depois. Por ele (Artur Jorge) ser também um treinador de fora, creio que ele está colocando essa característica dentro do Brasil e por isso que o Botafogo está lá em cima na tabela, e brigando pelos títulos também", disse Matheus à TV Globo.

Momentos especiais

Em pouco tempo, Matheus caiu nas graças da torcida rapidamente, principalmente após marcar dois gols no clássico com o Flamengo, vencido pelo Botafogo por 4 a 1.

"Foi uma felicidade muito boa, minha família toda estava no estádio. Acho que era meu quarto jogo pelo Botafogo ainda, e começar dessa maneira foi muito bom. Foi muito importante, eu tinha acabado de chegar, acabei de completar um mês e meio, dois meses de clube", afirmou o jogador de 21 anos.

O atacante também contou os bastidores da disputa de pênaltis contra o São Paulo, nas quartas de final da Libertadores. Foi dela a cobrança decisiva que levou o Botafogo de volta à semifinal do torneio continental após 51 anos.

"Eu estava para bater a quarta ou a quinta, mas Artur me deixou bem à vontade para decidir quem ia primeiro. Só deu a lista dos nomes. Nos deixou bem à vontade, eu estava bem tranquilo, me concentrei bem também. Na base eu batia muito pênalti, então fiz o que sempre fiz, na maneira de bater, tudo daquele jeito", revelou.

É possível sonhar com dois títulos?

Apesar da dificuldade, Matheus Martins acredita que o Botafogo tem todas as condições para levantar as taças da Libertadores e do Brasileirão. Para ele, a união e a parte mental do elenco serão fundamentais.

"A gente tem que estar com a cabeça boa, bem tranquilo para brigar pelos dois títulos, que é o que a gente almeja, e o clube também. Creio que estamos com o elenco bem forte para brigar pelos dois títulos", afirmou o camisa 37.

O Botafogo volta a campo neste sábado (5), às 16h30 (de Brasília), contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Glorioso lidera a competição com 57 pontos.