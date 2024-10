Pelo Botafogo, Cuiabano entrou em campo 22 vezes, fez quatro gols e deu três assistências nesta temporada - Vítor Silva / Botafogo

Pelo Botafogo, Cuiabano entrou em campo 22 vezes, fez quatro gols e deu três assistências nesta temporadaVítor Silva / Botafogo

Publicado 04/10/2024 19:29

Rio - O Botafogo terá um reforço para o duelo contra o Athletico-PR neste sábado (5), às 16h30 (de Brasília), na Ligga Arena, pelo Brasileirão. Trata-se do lateral-esquerdo Cuiabano, que está recuperado de lesão e deve ser relacionado pelo técnico Artur Jorge. A informação é do jornalista Thiago Franklin, do 'Canal do TF'.



O jogador está há mais de um mês afastado dos gramados. Na partida contra o Fortaleza, no final de agosto, teve uma lesão moderada no músculo posterior da coxa direita detectada. Na última semana, ele retornou aos treinos com o elenco alvinegro