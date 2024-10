Alex Telles disputou a Copa do Mundo de 2022 - Lucas Figueiredo / CBF

Alex Telles disputou a Copa do Mundo de 2022Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 04/10/2024 15:45

Rio - O Botafogo teve mais um jogador convocado para a seleção brasileira nesta sexta-feira (4). Após lesão muscular na coxa esquerda de Guilherme Arana, o técnico Dorival Júnior chamou Alex Talles para os próximos compromissos do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Arana se machucou pelo Atlético-MG no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco, na última quarta-feira (2). Ele precisou ser substituído aos 10 minutos do segundo tempo. O Galo não confirmou o tempo de recuperação.

"Selefogo"?

Alex Telles é o terceiro jogador do Botafogo convocado por Dorival Júnior para a próxima data Fifa. Antes dele, os atacantes Luiz Henrique e Igor Jesus já haviam sido chamados.

O Brasil enfrenta o Chile, na próxima quinta-feira (10), em Santiago, e o Peru, no dia 15, em Brasília. A apresentação dos jogadores e da comissão técnica está marcada para a próxima segunda-feira (7), em São Paulo.