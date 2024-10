Zico - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 04/10/2024 13:13

Seleção nos últimos anos. Em entrevista ao canal "GOAT", o ídolo do Flamengo disse não acreditar em uma reaproximação e analisou os fatores que contribuíram para esse afastamento. Rio - Zico comentou sobre o distanciamento do torcedor brasileiro em relação ànos últimos anos. Em entrevista ao canal "GOAT", o ídolo do Flamengo dissee analisou os fatores que contribuíram para esse afastamento.

"Acho que não tem mais volta [de o povo se reaproximar da seleção], eles têm que jogar muito. É porque o que acontecia na época era ir para o jogo ver a seleção brasileira, o torcedor do Flamengo, do Vasco, do Botafogo e do Fluminense ia todo mundo aqui. Aí eu jogava mal, o Roberto [Dinamite] jogava bem, a torcida do Vasco e a do Flamengo sacaneavam uma a outra. Acabou isso. A seleção não joga mais no Brasil. E, quando joga, os jogadores não jogam no Brasil. Acabou a identidade com os clubes brasileiros. Enquanto não voltar a ser uma seleção com brasileiros jogando no futebol brasileiro, eu acho que vai ser difícil. E por isso fazem os jogos lá fora", disse Zico.

Apesar do momento ruim da seleção brasileira, Zico afirmou que acredita em uma volta por cima e no título na Copa do Mundo de 2026.

"Sou otimista, tenho esperança que o Neymar volte bem, acabe com o jogo, classifique o Brasil e seja o melhor da Copa do Mundo. Adoro ele, é um cara que Deus deu um futebol para ele maravilhoso. Ele sabe o problema que ele sofreu agora, que agora é uma situação diferente", afirmou.

Atualmente, o Brasil ocupa a quinta posição nas Eliminatórias para a Copa, com apenas 10 pontos. O time de Dorival Júnior volta a campo na próxima quinta-feira (10), contra o Chile, em Santiago. Depois, enfrentará o Peru no dia 15, em Brasília.