Kamilla Cardoso foi eleita para o time de calouras da WNBA em 2024 - Jeff Haynes / AFP

Kamilla Cardoso foi eleita para o time de calouras da WNBA em 2024Jeff Haynes / AFP

Publicado 04/10/2024 12:50

Rio - Kamilla Cardoso fez história na temporada de estreia na WNBA, a liga norte-americana de basquete feminino. A pivô brasileira, de 23 anos, foi eleita para o time de calouras após anotar médias de 9,8 pontos e 7,9 rebotes por jogo em 32 jogos pelo Chicago Sky.

Na temporada de estreia na WNBA, Kamilla Cardoso anotou sete duplo-duplos e se tornou a brasileira que mais atingiu o feito na história da liga. Em setembro, fez a melhor pontuação da carreira em uma partida após anotar 22 pontos contra o Minnesota Lynx.

Kamilla Cardoso foi a terceira escolha do recrutamento da WNBA, em abril. Natural de Montes Claros (MG), ela para os Estados Unidos com 15 anos, onde terminou a escola no Tennessee. Já na carreira universitária, passou pela Universidade de Syracuse, de Nova Iorque, e na Universidade da Carolina do Sul.

Após começar os estudos na Universidade de Syracuse, de Nova Iorque, Kamilla Cardoso foi convidada pela Universidade da Carolina do Sul, a pedido da treinadora multicampeã olímpica e mundial Dawn Staley. A brasileira foi bicampeã nacional universitária em 2021 e 2024.