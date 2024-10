Luto - Reprodução

LutoReprodução

Publicado 04/10/2024 11:30 | Atualizado 04/10/2024 11:51

Rio - O ex-goleiro da Ponte Preta, Daniel Guimarães morreu, nesta sexta-feira, aos 37 anos, vítima de um câncer. Ele interrompeu a sua carreira em 2021 para tratar de um tumor na região do retroperitônio, voltou aos gramados no ano passado, mas novamente teve que se ausentar do esporte posteriormente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Clube Desportivo Nacional (@cdnacional)

Além da Ponte Preta, Daniel atuou por outros clubes importantes do futebol brasileiro como o América-MG e o América-RN. Ele também fez parte do Red Bull Brasil.

No clube de Campinas, o goleiro esteve no elenco que conquistou a Série B em 2013 e no ano seguinte foi vice-campeã da Sul-Americana. Daniel Guimarães atuou em nove partidas.



Seu último clube foi o Nacional, da Ilha da Madeira, em Portugal. Ele atuou por 116 jogos. A equipe lusitana emitiu uma nota de pesar nas redes sociais.



"O Clube Desportivo Nacional está de luto pelo falecimento de Daniel Guimarães, ex-goleiro. O jogador deixa-nos aos 37 anos de vida, após uma difícil e corajosa luta contra uma doença prolongada. Chegou à Madeira no arranque da época 2017/2018 e aqui deixou o seu nome gravado na história, sendo adorado pelos seus colegas, treinadores e adeptos. Foi adorado por muitos e admirado por todos, mesmo pelos mais diferentes adversários que defrontou. Com toda a sua coragem e resiliência, deixou sempre uma imagem de guardião lutador, dentro e fora dos relvados. Demonstrou sempre uma enorme dedicação e paixão ao nosso Nacional, marcando presença em alguns feitos históricos, deixando agora a nossa Família Nacionalista incomparavelmente mais pobre. À família e amigos, o CD Nacional apresenta as mais sentidas condolências, extensivas a todos os nacionalistas."