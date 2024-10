Rafa Santos em ação pela seleção brasileira na Copa do Mundo de Futsal - Leto Ribas/CBF

Publicado 04/10/2024 21:51

Dias antes da final da Copa do Mundo de Futsal, o pivô Rafa Santos vive a expectativa para o duelo decisivo do Brasil com a Argentina, no domingo (5). Em entrevista nesta sexta-feira (4) à CBF TV, o jogador destacou o nível de atuação das duas equipes ao longo da competição e mostrou confiança,



"A seleção argentina é muito conhecida para nós, temos um histórico de muitos jogos na Copa América. Isso é ótimo para o futsal sul-americano, mostrando que são duas seleções de alto nível e agora vamos fazer essa final. Tomara que seja uma final linda e que venha o título pra gente", afirmou.

O jogador também analisou o duelo que se aproxima, prevendo que será um jogo muito estudado e decidido nos detalhes.

"A gente sabe que é um jogo muito difícil. Conhecemos quase todos eles, como Nico Sarmiento, Corso, Taborda e outros. Temos muita amizade, especialmente com o Mati Rosa, que jogou comigo no ElPozo", destacou Rafa Santos.

O pivô relembrou recordou seu primeiro confronto com os argentinos, em 2017, na Copa América, e a rivalidade histórica também nas quadras. Na última edição da competição sul-americana, contra os hermanos, Rafa marcou um gol decisivo faltando apenas dez segundos para o fim do jogo.

"(Em 2017) eles acabavam de ser campeões mundiais. O jogo foi disputado em São Juan e ganhamos na prorrogação. Desde então, a Argentina tem mantido uma base forte, com jogadores talentosos e uma mentalidade competitiva", lembrou, citando o tento anotado contra a Argentina anos depois.

"Estávamos defendendo o goleiro linha, o jogo estava 1 a 0 pra nós, e a bola sobrou. Eu consegui colocar a bola na direção do gol, de trás da área, e foi um gol muito importante para nossa conquista. Acho que foi o gol do título."

A final entre Brasil e Argentina pela Copa do Mundo de Futsal será neste domingo (6) às 12h (horário de Brasília) na Humo Arena, em Tashkent, no Uzbequistão.