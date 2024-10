Zico é o maior atleta que já vestiu o Manto Sagrado do Mengão - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 04/10/2024 19:26

Flamengo, Zico, deus conselhos para Filipe Luís, o novo treinador da equipe. De acordo com o Galinho, o ex-lateral precisa usar sua experiência adquirida na Europa e não querer agradar alguém para ter sucesso no comando do Rubro-Negro. Rio - O maior ídolo da história do, Zico, deus conselhos para Filipe Luís, o novo treinador da equipe. De acordo com o Galinho, o ex-lateral precisa usar sua experiência adquirida na Europa e não querer agradar alguém para ter sucesso no comando do Rubro-Negro.

"Bota em prática tudo isso, não queira agradar ninguém, ainda mais hoje num plantel com trinta e poucos. Vai ter gente que vai ficar de bico e tal, importante é você ser justo, ver o que está acontecendo com tudo mundo e não dar preferência de preparar esse ou aquele", disse Zico, em entrevista ao canal "Goat".



"Vai ter cobrança, mas vai ter mais paciência com o trabalho dele. Uma dica é que tome decisões por conta dele e que não deixe de fazer o que pensa e aquilo para o qual está preparado, aquilo que ele aprendeu no futebol. Ele jogou na Europa em grandes times, trabalhou com grandes profissionais, no Brasil a mesma coisa. Então o Filipe tem tudo aquilo. E tem o que ele vê, o conhecimento dele e a competência dele", completou.



Zico relembrou o encontro dos dois no Maracanã em 2023, quando Filipe Luís se preparava para ser treinador. Ele também mostrou carinho pelo atual técnico do Flamengo e acredita que o ex-lateral está "preparadíssimo" para o desafio.



"Gosto muito do Filipe Luís, um cara que está preparadíssimo para ser treinador. O encontrei há um ano no Maracanã e nós conversamos sobre isso. Ele disse: 'Estou me preparando, vou para essa'. Eu não queria nunca ser treinador, mas eu não podia dizer não ao Kashima (time japonês). Por causa de um momento bom que tive no Kashima, o presidente da federação quis que eu fosse técnico da seleção (japonesa). Fiquei quatro anos na seleção e dali foi minha carreira de técnico", destacou Zico.