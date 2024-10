Weverton, do Palmeiras, foi convocado por Dorival - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 05/10/2024 13:40 | Atualizado 05/10/2024 13:45

Rio - O treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior cortou o goleiro Alisson, de 32 anos, após a lesão sofrida pelo jogador do Liverpool, neste sábado, pelo Campeonato Inglês. Weverton, de 36 anos, foi o nome escolhido pelo comandante para defender o Brasil nos próximos compromissos das Eliminatórias.

O goleiro se lesionou aos 30 minutos do segundo tempo da vitória dos Reds sobre o Crystal Palace. Alisson deu um chutão e passou a sentir dores na coxa direita. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o jogador, de 32 anos, sofreu uma lesão muscular no tendão.



Alisson foi o terceiro jogador a ser cortado por Dorival Júnior da sua convocação nos últimos dias. A Seleção já havia o zagueiro Bremer, da Juventus, que terá que passar por uma operação no joelho esquerdo, e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, que sofreu uma contusão muscular na coxa esquerda.



O elenco da seleção brasileira irá se apresentar nesta segunda-feira. Os compromissos pelas Eliminatórias serão no próximo dia 10, contra o Chile, em Santiago, e depois no 15 contra o Peru, no Mané Garrincha, em Brasília.